Увеличилось число людей, находящихся под наблюдением медиков. Фото: Архив КП

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 декабря 2020 года: врачи спасли от COVID-19 более 35 тысяч человек. Медики продолжают напряженную борьбу с пандемией.

Свежая статистика по Ростовской области. Фото: Яндекс

За минувшие сутки на Дону зарегистрировали 378 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас общее число заболевших - 43535 человек.

Во время лабораторных исследований ковид подтвердился у 46 жителей городов и районов региона. Абсолютным лидером по новым случаям является Ростов- 140 новых больных COVID-19. На втором месте оказались Зерноградский и Миллеровский районы - по 15 больных, а на третьем - Волгодонск, где зарегистрированы 14 заболевших. Всего по одному новому пациенту за сутки зарегистрировали в Багаевском, Веселовском, Волгодонском, Кашарском, Константиновском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

Больше всего в числе новых заряженных пациентов в возрасте от от 46 до 65 лет - почти 39%. Реже других коронавирусом болеют дети - менее 4%.

Донским врачам удалось спасти от смертельно опасного вируса уже 35 тысяч 230 заболевших, в том числе за последние сутки – 249 человек. У переболевших ковидом вырабатываются антитела, которые помогут им легче перенести повторное заражение или избежать его впредь.

В регистре умерших за сутки оказались 26 человек с COVID-19. От коронавируса умерли 10 женщин от 33 до 90 лет, а 16 мужчин. Самому молодому было всего 18 лет. Наиболее возрастным оказался 95-летний пенсионер. У всех людей были хронические заболевания, которые мешали лечению.

Всего жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1573 человека.

Врачи следят за состоянием 27 924 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Люди поставлены на наблюдения из-за контакта с заболевшими или подозрительных симптомов.

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