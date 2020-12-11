"Моя дочь прощала ему то, что прощать нельзя": Адвокат получил 16 лет за убийство одной из четырех жен

На фото в соцсетях пара казалась счастливой. Фото: СОЦСЕТИ.

В Ростовском областном суде вынесли приговор бывшему ростовскому адвокату, которого коллегия присяжных признала виновным в убийстве с особой жестокостью одной из своих жен, а также в организации поджога машины другой. В итоге мужчина получил 16 лет лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима. А вот его знакомый, помогавший ему скрыть одно преступление и выполнить другое, получил условный срок.

"ДУРИЛ И НЕ ВЫПУСКАЛ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ"

Между собой правоохранители прозвали это громкое дело делом "Синей бороды" потому, что у адвоката в общей сложности были четыре супруги и от каждой по сыну. Правда, одну из жен до сих пор не удалось найти - женщина бесследно пропала, а в убийстве другой обвинили мужчину.

- Моя дочь прощала ему то, что прощать нельзя. А он дурил ее, но и не выпускал из-под своего контроля. Мы и все знакомые дочки были против ее общения с ним. Но уважали право выбора дочери, - рассказала "Комсомолке" мать убитой женщины.

Они познакомились в травмпункте, после чего отношения стали стремительно развиваться. Дело дошло до свадьбы. Женщина родила сына, а другого - от пропавшей жены - воспитывала как родного. Но, говорят, семейная жизнь не заладилась из-за постоянных ссор. Родные вспоминают: муж поднимал руку на жену. В итоге, женщина приняла решение с ним расстаться.

После этого адвокат женился еще дважды, от каждой новой жены по сыну, а после - развод. Экс-супруги утверждали, что у Валентина (имя изменено, - прим. автр.) был невыносимый характер. Примечательно, что и после разводов им пришлось судиться с бывшим мужем.

В частности, одну из своих экс-жен адвокат обвинил в том, что она якобы его избила, и подал на женщину в суд. А другая рассказала про дикую сцену, после которой приняла окончательное решение расстаться с некогда близким человеком. Она утверждала, что во время очередного скандала муж вышвырнул из детского автокресла на пол их полуторамесячного сына…

СВОИХ СЫНОВЕЙ ХОЧУ ВОСПИТАТЬ САМ

А вот второй жене, с которой он снова сошелся после всех браков, повезло меньше. В январе прошлого года 34-летняя женщина вышла из офиса банка в центре города, в котором работала и… бесследно пропала. Родители знали, дочь не могла оставить сына и забили тревогу. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователям удалось выяснить, что в тот день за женщиной заехал ее супруг. Чтобы было дальше, рассказал его приятель. Якобы в его гараже адвокат несколько раз ударил мать своего ребенка по голове молотком, но увидев, что женщина еще жива, будто-бы попытался засунуть ей кляп в рот. А вероятно, чтобы тело нашли не так быстро, он изуродовал его газовой горелкой и вместе с другом вывез в лес, где закопал. Там бездыханную роствочанку и нашли.

9 декабря во время своего последнего слова перед приговором экс-адвокат читал все по тетрадке. Но свою вину он так и не признал.

- Мы не видели раскаяния в его глазах! Более того, он еще и поставил себя на одну ступень с нами, потерявшими из-за него дочь! - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» мама погибшей женщины. -Он заявил, мол, понимает, мы перенесли эмоциональное потрясение. Но, тут же подчеркнул, дескать, он же тоже страдал, и родители его страдали… На суде зять стал говорить, что у него четверо сыновей, и что он хочет успеть их воспитать сам. Но разве же он сам не поломал им судьбу, лишив нашего внука матери! Мы попросили у суда назначить ему пожизненное лишение свободы.

Прокурор попросил наказания в виде 19 лет, но судья решил иначе. Оба обвиняемых выслушали приговор молча. Правда, у подсудимых еще есть время обжаловать решение суда, которое пока еще не вступило в законную силу.