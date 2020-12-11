ЧП произошло в пятницу, 11 декабря. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Пожар в Ростове-на-Дону 11 декабря 2020 года: дома тушат десятки спасателей. ЧП произошло в пятницу около 14:55 в частном секторе, расположенном на улице Горсоветской, 17, что в Первомайском районе донской столицы.

Очевидцы сообщили о произошедшем в диспетчерскую службу. К месту возгорания незамедлительно выехали спасатели.

- Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. По уточненным данным, горит два дома. В 15:06 возгоранию был присвоен второй ранг опасности, - сообщили в региональном Главном Управлении МЧС.

Угрозы соседним домам пока нет. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Сейчас с огнем борются 64 спасателя и 18 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, во время этого пожара в Ростове-на-Дону пока никто не пострадал. Информации о том, что огонь может перекинуться на другие строения, пока нет.

По словам ростовчан, оказавшихся неподалеку, запах гари и клубы дума стремительно распространяются по округе. Однако говорить о полной ликвидации возгорания пока рано.

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