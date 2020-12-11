Лаборатории Ростовской области за сутки выполнили 8500 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 декабря 2020 года: COVID-19 стал причиной смерти почти 1600 человек. За сутки врачи нашли коронавирус еще у 386 человек. Общее число заболевших достигло уже 43921 человек.

Медики зафиксировали новые случаи заражения в 38 городах и районах региона. По-прежнему, больше всего больных в Ростове-на-Дону - 142 случая за сутки. На втором месте антирейтинга оказался Орловский район, где заболели - 14 человек. По одному новому случаю заражения коронавирусом специалисты зарегистрировали в Аксайском и Кагальницком районах.

Согласно статистике, большинство заболевших - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Они тяжело переносят болезнь, но вполне способны справиться с вирусом, чего не скажешь о пенсионерах. Иммунитет пожилых людей зачастую ослаблен, поэтому им стоит особенно строго соблюдать меры безопасности, быть крайне внимательными при посещении магазинов и аптек. Ходить на стадионы, концерты и выставки пожилым людям сейчас запрещено.

Лечение в стационарах получают 2367 пациентов, больных коронавирусом. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 250 человек.

Врачам удалось спасти жизни уже 35535 заболевших. Только за минувшие сутки вылечились 305 пациентов.

За сутки от смертельно опасного вируса не удалось спасти 26 человек с COVID-19. В числе умерших оказались 15 женщин и 11 мужчин. Лечение этих пациентов было осложнено хроническими заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирением, ВИЧ-инфекцией и прочими проблемами со здоровьем.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1599 человек.

Сейчас под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими и спорных результатов исследований находятся 28265 человек. С момента начала пандемии сняты с медицинского наблюдения 99,65 тысячи человек.

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