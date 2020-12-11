Потоп на мосту: в Ростове-на-Дону машины поплыли как во время сильного дождя

В городе случилась серьезная коммунальная авария. Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону произошло коммунальное ЧП. Авария на водопроводе случилась 11 декабря около 12 часов дня.

Как рассказали очевидцы случившегося, полностью затопило мост на улице Текучева. В итоге автомобили просто поплыли, как это бывает, когда в городе сильные ливни. На дороге, как следствие, образовалась большая пробка.

Видео с места ЧП появилось в городском паблике. Ролик уже собрал несколько десятков комментариев. Вот некоторые из них: «Мороз и волны - день чудесный. Еще ты в пробке, друг прелестный», «21 год назад как я уехал из России. 21 год нечего не меняется», «Да что такое творится, товарищи! То пожар, то потоп».

В пресс-службе «Ростовводоканала» прокомментировали ситуацию.

- В Ленинском районе произошел порыв водопроводной линии. Дежурными службами АО «Ростовводоканал» приняты меры по ликвидации течи, однако из-за особенностей рельефа местности вода скопилась на проездной части перед Текучевским мостом, - сообщили в ведомстве.

Сейчас идет работа по откачке воды. Когда будут устранены последствия коммунального прорыва пока не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM