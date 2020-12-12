Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 декабря 2020 года: коечный фонд для больных COVID-19 загружен на 71 процент

В Ростовской области за сутки выполнили почти 10 тысяч тестов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 декабря 2020 года: COVID-19 стал причиной смерти 1626 человек. За сутки врачи нашли коронавирус еще у 376 проходивших тестирование пациентов.

Общее число заболевших – 44 297 человек.

Медики во время тестирования зафиксировали новые случаи заражения в 37 городах и районах региона. По-прежнему, больше всего больных выявляется в Ростове-на-Дону - 151 случая за сутки. На втором месте антирейтинга оказался Каменск-Шахтинский, где инфекцию обнаружили у 24 человек. У 23 человек выявили инфекцию в Шахтах, у 15 – в Батайске.

Лечение в стационарах получают 2442 пациента, больных коронавирусом. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 223 человека.

Выздоровели 35701 заболевших из тех, кто проходил тестирование. Коечный фонд в ковидных госпиталях и инфекционных отделениях загружен на 71 процент.

За сутки не удалось спасти 27 человек с COVID-19. В числе умерших оказались 18 женщин в возрасте от 49 до 88 лет и 9 мужчин в возрасте от 56 до 90 лет. Лечение этих пациентов было осложнено хроническими заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирением.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1626 человек.

Сейчас под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими и спорных результатов исследований находятся 28576 человек. С момента начала пандемии сняты с медицинского наблюдения 99,92 тысячи жителей области.

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