Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 декабря 2020 года: коэффициент распространения инфекции – 1,1

В Ростовской области за сутки выполнили около 10 тысяч тестов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 декабря 2020 года: COVID-19 стал причиной смерти 27 человек за сутки. Врачи нашли коронавирус у 391 проходивших тестирование пациентов в Ростовской области.

Общее число заболевших – 44688 человек.

Медики во время тестирования зафиксировали новые случаи заражения в четырех десятках городов и районов региона. По-прежнему, больше всего больных выявляется в Ростове-на-Дону - 137 случаев за сутки. На втором месте антирейтинга оказались Шахты, где инфекцию обнаружили у 26 человек. У 22 человек выявили инфекцию в Каменске-Шахтинском, у 16 – в Батайске.

Лечение в стационарах получают 2486 пациентов, больных ковидом. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 231 пациент.

Выздоровели около 36 тысяч заболевших из тех, кто проходил тестирование.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1653 человека.

За сутки врачам в Ростовской области не удалось спасти 27 человек с COVID-19. В числе умерших оказались восемь женщин в возрасте от 51 года до 85 лет и 19 мужчин в возрасте от 35 до 94 лет. Лечение этих пациентов было осложнено хроническими заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирением.

Сейчас под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими и спорных результатов исследований находятся 28912 человек. С момента начала пандемии сняты с медицинского наблюдения 100,18 тысячи жителей области.

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