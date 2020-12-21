Замены в правительстве Ростовской области: какие чиновники покинули кресла

В правительстве прошла смена министров. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области – масштабные перестановки и назначения во власти. Рассказываем, кому не продлили контракты, и чем они отличились во время работы в правительстве.

Здание областного правительства покинет министр транспорта Андрей Иванов. Чиновник несколько лет подряд занимал ключевые посты в Ростовской области. Карьерный взлет начался для него пять лет назад – он занял пост мэра Волгодонска, четвертого по численности города Ростовской области. А через два года губернатор назначил его министром транспорта. За время на посту министра Андрей Иванов, в частности, открыл новый ростовский аэропорт, строить который начали при его предшественниках. Министр принимал участие в строительстве транспортного обхода Ростова в Аксайском районе и в начале строительства моста на улице Малиновского. На пост министра назначен Владимир Окунев, в 2009-2011 годах уже работавший в правительстве.

Экс-министр связи и информтехнологий Герман Лопаткин – один из старожилов здания правительства на улице Социалистической. В областную власть он пришел в 1999 году, работал сначала в минпроме, затем – в министерстве экономики еще при прежнем губернаторе Владимире Чубе. В 2012 году его назначили министром связи. Из его заявлений следует, что особое внимание он уделял развитию мобильной связи в сельской местности. И, кроме того, министр занимался развитием государственных услуг в интернете. На посту его сменил Евгений Полуянов, руководивший региональным IT-парком.

Контракт не продлили министру имущественных и земельных отношений Николаю Толмачеву. На пост его назначили в декабре 2015 года. Кресло министра займет Евгений Осыченко, с 2011 года занимавшийся юридическими вопросами в правительстве.

Алексей Изотов занял пост замгубернатора полтора года назад. Он курировал экономику, инвестиции и международные отношения. В правительство области Изотов пришел с дипломатической службы. С начала пандемии он занимался вопросами финансовой и налоговой поддержки бизнеса. Чиновник – специалист по Японии и, не исключено, продолжит работать в этой сфере.

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