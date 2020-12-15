Фото: предоставлено РРАПП
Сегодня, 15 декабря «Комсомольская правда» совместно с ведущими экспертами Ростовской области проведет круглый стол на тему: «Всё сам: истории самозанятых и меры поддержки».
Участники круглого стола обсудят, что такое самозанятость и кому она подходит, насколько востребован этот режим у ростовчан, как можно зарегистрироваться с помощью приложения «Мой налог», чем может быть выгодна самозанятость, где самозанятым брать деньги на развитие бизнеса и многое другое.
Спикеры мероприятия:
- Яна Игоревна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области;
- Елена Колесникова, индивидуальный предприниматель, психолог, г. Ростов-на-Дону;
- Дмитрий Мазманян, самозанятый диджей, блогер, член Ассоциации российских ивент-диджеев, г. Таганрог.
Круглый стол можно будет посмотреть онлайн в 11:00 по ссылке https://youtu.be/Band-Y9QTxM