Как работает в туман аэропорт Платов

Аэропорт Платов принимает пассажиров. Фото: Архив КП

Во вторник, 15 декабря, густой туман окутал донскую столицу и пригород. Плохая видимость вызвала опасения у автомобилистов и людей, планирующих междугородние поездки, в том числе и в аэропорт Платов.

Сейчас полеты в главном аэропорту донского региона ведутся в соответствии с ранее установленным графиком. Согласно данным онлайн-табло, все посадки и регистрации проходят вовремя.

На момент публикации, была закончена регистрация пассажиров на рейсы, которые отправлялись из Ростова-на-Дону в Москву и Ереван.

Стоит отметь, что туман в это утро появился не во всех населенных пунктах. Так, например, в Азовском районе Ростовской области отмечается хорошая видимость. Погоду портят лишь сильные порывы ветра.

Синоптики прогнозируют, что 15 декабря в Ростове-на-Дону будет тепло и пасмурно. В утренние часы будет довольно прохладно - от минус одного до нуля градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс двух градусов, но к вечеру вновь похолодает.

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