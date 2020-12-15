Сельская ипотека: жители Ростовской области могут получить кредит по льготной ставке

Фото: «Россельхозбанк»

В марте в Ростовской области стартовала программа «Сельская ипотека». Она позволяет взять кредит на покупку и строительство жилья на селе по ставке 2,7 процента. Вот уже полгода программу реализует ростовский филиал «Россельхозбанка». Директор филиала Лариса Туишева рассказала, кому и на каких условиях доступна льготная ипотека.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Ипотечную программу запустили, чтобы улучшить условия жизни на селе и сохранить сельское население. Так, льготные кредиты привлекают в эти территории молодых людей. Здесь они могут начать семейную жизнь в собственном доме.

— «Сельская ипотека» входит в государственную программу Комплексного развития сельских территорий. Естественно, мы как опорный банк села и агропромышленного комплекса первыми включились в реализацию этой инициативы, — отметила Лариса Туишева.

«Сельская ипотека» — одна из самых доступных ипотечных программ. Кредит может получить любой россиянин в возрасте от 21 до 75 лет. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие платежеспособность. При этом учитываются доходы, полученные от ведения личного подсобного хозяйства.

ГЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Участники программы могут взять кредит на сумму от 100 тысяч до трех миллионов рублей. Выплачивать ипотеку можно в течение 25 лет. Ставка приятно удивляет — 2,7 процента годовых. Однако клиенты «Россельхозбанка» и на этом могут сэкономить. Для держателей зарплатных пластиковых карт банка доступна ставка 1,9 процента.

Минимальный первоначальный взнос может составлять 10 процентов. Если сбережений не хватает, в банке можно оформить потребительский кредит.

— В случае недостатка собственных средств для первоначального взноса возможно воспользоваться потребительским кредитом по ставке от 5,5% годовых. Предоставляется кредит на срок до 48 месяцев, — пояснила Лариса Валерьевна.

В качестве первоначального взноса можно использовать и материнский капитал. Кроме того, в «Россельхозбанке» можно рефинансировать ипотечные кредиты, выданные в 2020 году. Условия почти такие же: ставка составляет 2,7 процента и 1,9 — для держателей карт, сумма кредита — три миллиона, а срок — 25 лет.

ВЫБРАТЬ ЖИЛЬЕ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ИЗ ДОМА

По словам Ларисы Туишевой, программа «Сельская ипотека» вызвала живой интерес у жителей области. За полгода банк принял более четырех тысяч заявок, было выдано кредитов почти на миллиард рублей.

Банк сделал доступнее процесс оформления кредита. Подать заявку можно как при личном обращении, так и в дистанционном режиме.

— Наши офисы расположены во всех районах Ростовской области, в том числе и в самом Ростове-на-Дону. Но подать заявку на кредит «Сельская ипотека» можно и без посещения банка. Это можно сделать на сайте «Свое жилье» — новом ресурсе «Россельхозбанка». С его помощью можно не только сформировать заявку на кредит, но и подобрать объект недвижимости, — рассказала Лариса Туишева.

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