С антителами к коронавирусу: безопасный Дед Мороз поздравляет детей в Ростове-на-Дону

У аниматоров есть услуга дистанционного поздравления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближаются новогодние праздники. В преддверие долгожданного события жители приглашают домой традиционных сказочных персонажей, чтобы порадовать себя и своих детишек. Однако из-за коронавируса безобидный визит волшебника и его помощницы-внучки, может принести инфекцию. В связи с этим на сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение от аниматоров.

Предприимчивые ростовчане, которые планируют вояж по домам с подарками, уверяют, что у них есть антитела к коронавирусу. В личном разговоре со снегурочкой Натальей стало понятно, откуда возникла такая уверенность.

- Мы с Дедом Морозом переболели коронавирусом. Правда, специальную справку еще не заказали. Но, вы можете быть уверены, что детям ничего не угрожает, - говорит женщина.

Однако, далеко не каждого могут успокоить такие аргументы. Специально для этого есть и еще одна функция, которая, кстати, поможет сэкономить.

- Мы можем поздравить кого-угодно в дистанционном режиме по видеосвязи. В определенный момент созвонимся с вами, вы передадите телефон ребенку, и мы пообщаемся. Конечно, хоровод водить не получится, но хоть что-то, - признается Наталья.

Она добавила, что такая услуга будет стоит 500 рублей за полчаса. Для сравнения, цена за живое общение в несколько раз больше. Например, за визит волшебников в новогоднюю ночь придется отдать около пяти тысяч рублей.

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