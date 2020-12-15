Пожару присвоили третий ранг опасности

Пожар в Новочеркасске 15 декабря 2020: горит цех на 700 квадратных метров. ЧП произошло во вторник около 15:54 в промышленном здании, расположенном на улице Газетной.

Очевидцы происходящего сообщили о произошедшем в диспетчерскую службу. На место пожара незамедлительно выехали спасатели.

Специалисты обнаружили горящую кровлю цеха. Загорелось металлическое здание.

- Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. В 16.38 объявлен ранг пожара №3 в связи с угрозой распространения, - рассказали в региональном управлении МЧС.

Сейчас на месте пожара с огнем борются 46 человек и 13 единиц техники, из которых от МЧС привлечено 29 сотрудников и 8 единиц техники.

Сильные порывы ветра и плохая видимость затрудняют работу спасателей.

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