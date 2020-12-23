Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: COVID унес жизнь 19-летней девушки. За сутки число людей, у которых во время тестирования подтвердилось заражение коронавирусом, увеличилось на 379 человек.В донском регионе общее число выявленных зараженных достигло 48547 человек.С момента начала пандемии медики уже вылечили от ковида 39193 заболевших, а за последние сутки -– 384 пациентов.Врачам не удалось спасти от COVID-19 1887 человек. Только за минувшие сутки количество смертей увеличилось на 28 человек, в числе которых оказались 16 женщин и 12 мужчин. На этот раз самой молодой жертвой ковида оказалась 19-летняя девушка. Все остальные были в возрасте от 39 до 81 года. Среди мужчин умерли люди предпенсионного и пенсионного возрастов - от 61 года до 95 лет. У всех умерших были хронические заболевания.- Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 256 человек, - рассказали в региональном правительстве.Под наблюдением медиков из-за контакта с заболевшими и сомнительных результатов теста числятся 32295 человек. Врачи сняли с медицинского наблюдения 103,11 тысячи человек. С весны медицинским наблюдением охвачено 135,4 тысячи человек.В донских лабораториях за сутки специалисты провели 8425 тестов на коронавирусную инфекцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовская область получила почти 200 миллионов на лекарства от коронавирусаОни будут использоваться для лечения на дому (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!