"Люди останутся без работы": под Каменском закрыли въезд на рынок - предприниматели в шоке

В Каменске-Шахтинском разгорелись нешуточные страсти. Все дело в том, что компания "Автодор" перекрыла въезд на рынок "Америка", который располагается на трассе М4 "Дон" недалеко от города. Кроме того, этой же дорогой пользуются жители садового товарищества, дома которого стоят прямо на торговыми рядами.

Жители встали на защиту привычного маршрута, пообщались с представителем компании и признались, что в случае закрытия развязки останутся без работы и средств к существованию. Видеозапись народного сбора опубликовала в социальных сетях депутат донского парламента Ирина Полякова.

Рабочие закрыли въезд и выезд на федеральную трассу М4 "Дон". Фото: соц. сети.

Накануне днем предприниматели, работающие на рынке, и местные жители выразили протест решению забаррикадировать выезд из рынка на федеральную трассу. Они говорят, что эта дорога никогда не препятствовала другому транспорту.

- В свое время эта территория почему-то помешала "Автодору". Нам не объяснили на каком основании этот было сделано. При всем уважении к администрации, но люди останутся без работы. Просим принять меры, - рассказал на видео один из местных жителей.

В тот же день к людям приехал представитель федеральной компании. Он объяснил, что это было вынужденное решение, исходя из соображений безопасности. Встреча длилась несколько часов, однако пришли стороны к понимаю, пока неизвестно. Мы будем следить за развитием событий и давать вам оперативную информацию.

Закрыли въезд на рынок. Местные жители просят помощи.

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