«Современные браки разрушаются из-за мелочей»: Многодетный слепой отец рассказал, в чем секрет семейного счастья

Семью шахтинца Виктора Тартанова многие считают уникальной. Сам он потерял зрение в 17 лет, но это не помешало ему исполнить мечту - стать певцом и исполнять совместные хиты с российскими звездами шоу-бизнеса, в числе которых Эвелина Бледанс и Татьяна Буланова. А еще мужчина попал в Книгу рекордов России как первый слепой телеведущий. Но, помимо карьеры, важное место в жизни музыканта занимает семья. Вместе с супругой Анной - она пишет песни, в том числе и для мужа, - они воспитывают троих сыновей. Младшему из них почти два года, а старшему 6 августа исполнится семь лет. Накануне дня рождения своего первенца супруги решили поделиться секретами семейного счастья.

Анна и виктор вместе уже 15 лет.Фото: личный архив героев

ВОПРЕКИ ВСЕМУ И НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

- Нас связала не только любовь. Мы поженились в Международный день музыки, и вот уже 15 лет вместе, - рассказал Виктор. - Глядя на нас, многие спрашивают: «А что же такое любовь?» Вот мы и попытались на него ответить. У нас есть свои личные секреты, на которых основывается семейное счастье.

И первым пунктом, как бы ни банально это звучало, значится любовь - она основа всего.

- Люди должны жениться, связывая свою судьбу с человеком, по настоящей искренней любви, а не из-за выгоды, - уверена Анна Тартанова. - Настоящая любовь - это то самое чувство, когда вопреки всему, несмотря ни на что, ты душой привязан к своему любимому человеку.

- Любовь предполагает самопожертвование, когда ты ничего не ждешь взамен, она всепрощающая, - добавляет супруг. - А на самом деле любовь - это как хрустальная ваза, которую надо хранить и оберегать.

БЕЗ ЗАБОТЫ НЕ ВЫЖИВЕТ

Еще один важный пункт - отношение друг к другу.

- Современные браки разрушаются из-за мелочей, - говорит Виктор Тартанов. - А когда ты любишь, то тебе даже жутко подумать, что вы расстанетесь. Поэтому важно, чтобы эту любовь супруги сохранили и приумножили, чтобы влюбленность переросла в настоящую и верную любовь. Ее можно сравнить с цветком, который без заботы просто не выживет.

Поэтому, по мнению пары, необходимо трудиться над отношениями каждый день.

- И при этом в семье должно царить уважение, - продолжает Анна. - Это то чувство, когда ты считаешь свою половинку полноценной личностью, и тогда ты ценишь внутренний мир своего любимого человека, с уважением относишься к его мыслям, поступкам и желаниям.

Супруги поженились в международный день музыки.Фото: личный архив героев

ДЕТИ - ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Ну и, наконец, третий пункт: для полного счастья в семье должны быть дети.

- Неправильно жениться из-за того, что в семье вот-вот должен родиться ребенок, - говорит многодетный отец. - Дети переворачивают всю жизнь, и это всегда сюрпризы, в том числе не очень приятные, - например, болезни и бессонные ночи. Дети в семье - это своего рода самопожертвование. И поэтому они должны появиться тогда, когда первые два пункта - любовь и работа над отношениями - уже есть, а супруги готовы к сложностям.

Тартановы уверены: нельзя перекладывать воспитание детей на нянечек из детского сада или школьных учителей. Важно самим родителям быть для них примером.

- В семье должны быть справедливость и уважение к старшим, - рассказал Виктор. - А многие дают телефон и советуют искать ответы, что такое любовь, добро и человечность, там - во Всемирной паутине. - Но счастливый ребенок должен сделать свой выбор в пользу хорошего, только если это будет в него заложено родителями. Хоть воспитывай, хоть нет - дети берут пример со своих родителей. Я скажу так: быть отцом нескольких мальчиков - это что-то. Ты чувствуешь за них ответственность и, убирая лень, показываешь свои лучшие качества примером: скажем, моешь посуду, чтобы помочь их маме. Без детей хрустальная ваза не наполнена, в ней нет самого главного. А семейная жизнь - это постоянная наука. Сколько семья живет, столько она развивается.

Супруги уверены: дети - цветы жизни.Фото: личный архив героев

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