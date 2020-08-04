«Коня на скаку остановят»: Жительницам Ростовской области втроем удалось задержать велосипедиста

Жительницам Ростовской области втроем удалось задержать велосипедиста, который рассекал на чужом транспорте по улицам. Известно, что инцидент произошел в Семикаракорском районе.

Там одна из местных жительниц приехала в магазин вместе с подругой. Велосипед она оставила у входа, а когда вернулась с покупками, то обнаружила пропажу. Дарить транспортное средство неизвестному злоумышленнику дама не стала, а вызвала стражей порядка.

В итоге пока расстроенная хозяйка ждала наряд полиции, то увидела довольного жизнью земляка, проехавшего мимо на ее угнанном велосипеде. Тогда она заручившись поддержкой подруги и продавца решила задержать наглеца, который попытался было во второй раз скрыться с места преступления.

Как рассказали в донском главке, под подозрением оказался 49-летний мужчина, который уже был судим за кражи. На этот раз ему приглянулся одиноко стоящий без владельца велосипед, который он и решил забрать его себе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Руководством территориального органа внутренних дел принято решение о поощрении местных жительниц за неравнодушное отношение к нарушению закона и готовность помочь в сложной ситуации, - добавили в ведомстве.