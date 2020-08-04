2020-08-04T11:10:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 августа 2020: заразились еще 129 дончан

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 4 августа
Михаил Стрижев
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Подтвердились еще четыре смерти от коронавируса.Подтвердились еще четыре смерти от коронавируса.Фото: Архив "КП"
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В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 54 заболевших. В Ростовской области выявили 129 новых случаев заражения. Число инфицированных в донском регионе составило 13 464.

За весь период в Ростовской области вылечились 10 748 заболевших. Фото: yandex.ru/covid19/stat

За весь период в Ростовской области вылечились 10 748 заболевших. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Кроме Ростова новые случаи заражения зарегистрированы еще в 21 городе и районе: Новочеркасске (15), Аксайском (13), Сальском (7), Батайске (6), Азовском (5), Зимовниковском (4), Пролетарском (3), Мартыновском (3) районах, Каменске-Шахтинском (2), Мясниковском (2) районах, Азове (2), Кагальницком (2), Обливском (2), Семикаракорском (2), Волдгодонском (1) районах, Донецке (1), Миллеровском (1), Орловском (1) районах, Шахтах (1), Цимлянском и Тарасовском (1) районах.

За последние сутки выздоровели 176 пациентов. За весь период вылечились 10 748 заболевших.

Подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Скончались 67-летний мужчина с онкологическим заболеванием и 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Жертвами COVID-19 стали 76-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения; 71-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, ожирением. За все время на Дону умерли 240 зараженных.

Лечение в стационарах проходят 927 заболевших. 45 из них находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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