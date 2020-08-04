Ограничения движения в Ростове-на-Дону в августе 2020: где и когда. В департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения рассказали, на каких участках запретят проезд в ближайшее время. Автомобилистов просят заранее выбрать альтернативные маршруты, чтобы не попасть в пробку.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение

С 11 августа по 31 декабря

Где: одностороннее движение в восточном направлении для маршрутных транспортных средств по ул. Московская на участке от пер. Островский до пр. Буденновский

Где: одностороннее движение в восточном направлении на маршрутных транспортных средств по ул. Западный разворот на участке от пр. Буденносвский до пер. Осстровский

Причина: мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения и повышению пропускной способности

Где: запрещена стоянка транспорта на пер. Братский, 57 (западная сторона) в рабочие дни с 8:00 до 20:00

Причина: меры по повышению уровня безопасности дорожного движения

С 14 августа по 21 декабря

Где: ограничение движение на ул. Варфоломеева, 118 (правая полоса)

Где: ограничение движения на пер. Доломановский, 73/160 (правая полоса)

Причина: строительные работы

С 15 августа по 15 сентября

Где: ограничение движения на ул. Борко на участке от ул. Бодрая до ул. Борко, 3 (одна полоса движения)

Причина: строительные работы

С 19 августа по 26 августа с 23:00 до 5:00

Где: запрет движения транспорта и пешеходов на ул. Малиновского, на участке от ул. Факельная до ул. Типографская

Причина: монтаж металлического пролетного строения путепровода через железную дорогу

С 19 августа по 4 сентября

Где: ограничение движения транспорта (скорость движения) на участке от строения №122 по ул. Таганрогская до строения №118 по ул. Таганрогская

Причина: установка светофора по ул. Таганрогская

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