Донские власти рассказали, когда заработают кинотеатры и общепит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снятие ограничений в Ростове-на-Дону 6 августа 2020: что еще откроется и когда: В Ростовской области очередное постановление о смягчении ограничений из-за пандемии подписано в региональном правительстве. Речь идет о том, что уже с 10 августа на Дону возобновят работу предприятия общественного питания. Правда, разрешат им открыться только при условии строгого соблюдения всех санитарных норм, тщательной дезинфекции, обеззараживании воздуха ультрафиолетовыми облучателями, а также регулярном проветривании помещений.

С понедельника в регионе возобновляется и экскурсионная деятельность, в том числе пешеходные экскурсии в группах не более 25 человек. А вот во время автоэкскурсий транспорт для передвижения туристов должен быть заполнен не более чем наполовину. Кроме того, все экскурсанты должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, а при себе иметь средства индивидуальной защиты.

Помимо этого, добавили масштабности физкультурным и спортивным мероприятиям, у которых заполняемость зрительских мест во время соревнований может быть на 25 процентов. Ну и, наконец, из онлайн выйдут театры и кинотеатры. Правда, только с 1 сентября. Им разрешат открыть залы только в том случае, если они будут заполнены наполовину.

Напомним, неделю назад - с 3 августа - на Дону разрешили открытие аттракционов в парках культуры и отдыха. Там предстоит дезинфицировать поверхности после каждого посетителя, а также обеспечить соблюдение социальной дистанции. А для аквапарков такие условия: не более 50% посетителей от вместимости объекта. Кроме того, потребуется организовать производственный лабораторный контроль бассейновой воды на наличие коронавируса SARS-CoV-2 с периодичностью один раз в семь дней. Помимо этого, работники должны соблюдать требования о ношении масок либо респираторов, а работодатели обязаны выполнять рекомендации по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, по последним данным, в нашей области число заболевших за сутки составило 130 человек, а коэффициент распространения инфекции - меньше единицы. В стационарах лечение получают 940 пациентов, при этом полсотни дончан находятся в тяжелом состоянии - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Сообщается и о четырех умерших с COVID-19, их возраст от 47 до 73 лет. У всех погибших - большинство из которых мужчины - были хронические заболевания, в том числе болезни легких, сердечно-сосудистой системы, неврология и нарушение обмена веществ.