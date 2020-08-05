Тепло и ясно: какая погода ожидает ростовчан 5 августа

Солнечная погода сегодня порадует жителей донской столицы. Но прохладный северный ветер не позволит горожанам изнывать от жары. Кроме того, стремительно будет снижаться атмосферное давление.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно +17...+22, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+28. Но немного похолодает к вечеру - +24...+27. Сегодня, 5 августа, в донской столице ожидается теплая ясная погода. Солнце будет светить в течение всего дня, осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 7-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 38 до 61%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Пониженное атмосферное давление уже стало нормой для донской столицы.

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