2020-08-05T12:14:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 августа 2020: в донской столице снова выросло число зараженных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 5 августа
Михаил Стрижев
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В Ростове-на-Дону на 5 августа прирост за сутки составил 77 заболевших.В Ростове-на-Дону на 5 августа прирост за сутки составил 77 заболевших.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону на 5 августа прирост за сутки составил 77 заболевших. Число зараженных в Ростовской области выросло на 129 человек. Всего в регионе зарегистрировано 13 593 инфицированных.

От коронавируса скончались еще пять человек. Фото: yandex.ru/covid19/stat

От коронавируса скончались еще пять человек. Фото: yandex.ru/covid19/stat

4 августа в донской столице выявили 54 новых заболевших. На следующие сутки прирост был больше на 23 зараженных и составил 77.

Кроме Ростова случаи новые случаи заражения подтвердились еще в 17 городах и районах: Волгодонске (8), Шахтах (7), Азове (6), Таганроге (5), Новошахтинске (2), Звереве (1), Новочеркасске (1), Константиновском районе (5), Аксайском (4), Зимовниковском (4), Октябрьском (2), Родионово-Несветайском (2), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Морозовском (1), Неклиновском (1), Пролетарском (1).

От коронавируса скончались еще пять человек. Это 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием; 77-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Жертвами стали 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и сахарным диабетом; 67-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, ожирением. Скончалась 86-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнью системы кровообращением , сахарным диабетом. За весь период жертвами COVID-19 стали 245 человек.

За сутки выздоровели еще 113 человек. За все время вылечились 10 861 пациент.

Лечение в стационарах проходят 896 людей. Состояние 53 заболевших оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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