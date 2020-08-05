2020-08-05T12:55:10+03:00
Общество

В Ростовской области нашли восемь ящиков боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Эксперты предполагают, что минометные снаряды принадлежали немецкой армии
Михаил Стрижев
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Эксперты предполагают, что минометные снаряды принадлежали немецкой армии. Фото: СУ СКР по Ростовской области.Эксперты предполагают, что минометные снаряды принадлежали немецкой армии. Фото: СУ СКР по Ростовской области.
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В Ростовской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Ящики с оружием обнаружили в Неклиновском районе 5 августа, сообщили в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Поисковики отряда «Витязь» проводили раскопки в поле на месте бывшего оборонительного рубежа «Миус-Фронт». Они обнаружили восемь ящиков с минометными снарядами. Оружие находилось на глубине 40 — 50 сантиметров. Эксперты предполагают, что боеприпасы принадлежали немецкой армии.

Для безопасности окружающих сотрудниками управления место их обнаружения было ограждено, а для их обезвреживания вызваны саперы, - прокомментировали в донском СУ СКР.

Ранее поисковики отрядов «Сармат» и «Последний след войны» нашли в Неклиновском районе останки 27 бойцов, павших в боях ВОВ. Предположительно, погибшие — курсанты училищ, которые участвовали в обороне Ростова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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