Алексей Логвиненко объяснил, почему возглавил список кандидатов от ЕР на выборах в городскую Думу

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Фото: rostov-gorod.ru

Градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко сообщил в социальных сетях, что с понедельника, 3 августа, находится в отпуске, поскольку по закону не может совмещать выборную кампанию с муниципальной службой. Лидер партийного списка ростовских единороссов также объяснил причину, по которой идет на выборы в городскую Думу, назначенные на 13 сентября.

- Городская Дума - это ключевой орган местной власти. От нее зависит принятие стратегических документов развития, изменений в правила жизнедеятельности нашего города, распределение средств бюджета. Будущему созыву предстоит работать пять лет. Поэтому привести правящую партию к победе для меня - вопрос принципиальный. А так как среди некоторых горожан бытует мнение, что глава администрации не избирается всенародно, следовательно, не имеет поддержки большинства ростовчан, то опровергнуть это суждение результатами выборов – вопрос принципиальный вдвойне, - написал сити-менеджер в своем Instagram.

Помимо этого, он рассказал о программе «Единой России» - «Ростов - город, Ростов — дом» - в поддержку которой был запущен специальный сайт ростов-дом2020.рф.

На этом ресурсе партия во всех подробностях представила свою программу по преобразованию донской столицы. Теперь каждый житель города может внимательно изучить все, что предлагают кандидаты, в максимально комфортных и безопасных условиях — лишь используя возможности интернета.

- А в любом доме, как мы все понимаем, должен быть порядок. За 5 лет мы запланировали перевести в асфальт не менее 350 грунтовых дорог. Будет обновлено, как минимум, 400 детских игровых площадок, построено 5 подстанций скорой медицинской помощи. Мы хотим создать 17 зеленых бульваров и аллей и многое другое, - рассказал Алексей Логвиненко.

Кроме того, градоначальник сообщил, что узнать, чем живет город, а также выразить свою точку зрения, можно только при живом общении с гражданами. Первые встречи с ростовчанами в рамках набирающей ход избирательной кампании уже состоялись.

- Встречи с населением буду проводить каждый день до конца кампании, - пообещал сити-менеджер.