Упал с квадроцикла и впал в кому: в Ростовской области парень стал инвалидом накануне свадьбы

Перед самой свадьбой с Сергеем произошел несчастный случай. Фото героя публикации.

Жизнь парня из Шахт Сергея Левицкого проходила по обычному для молодого человека сценарию. Он отслужил в армии, устроился на работу и собирался создать семью. Однако перед самой свадьбой с Сергеем произошел несчастный случай: он выжил, но остался инвалидом. Сейчас шахтинец продолжает бороться с недугом и надеется восстановиться.

Заснул и не проснулся

Сергей всегда был здоровым и крепким парнем. В 2018 году он работал на заводе слесарем-сборщиком, регулярно занимался спортом. Парень жил самостоятельно и даже помогал маме и брату-инвалиду с ДЦП.

Сергей не хотел затягивать и со своей семьей. Уже в 23 года он сделал предложение любимой девушке. За день до свадьбы жизнь Сергея перевернулась.

Сергей Левицкий был здоровым парнем и служил в армии. Фото героя публикации.

— Вечером накануне свадьбы мы с другом вышли прогуляться, пообщаться. По дороге встретили ребят с квадроциклом. Мы решили прокатиться, я сел на заднее сидение. Когда квадроцикл тронулся, я резко дернулся и полетел вниз. Дальше помню все как в тумане: меня немного привели в чувство и отвезли домой,— говорит парень.

Оказавшись дома, Сергей с трудом добрался до кровати и заснул. Никто не ожидал, что падение окажется роковым — ни крови, ни повреждений у парня не было. Он лег спать, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Однако на следующий день Сергей просто не проснулся.

Лечение и расставание

Из- за тяжелой черепно-мозговой травмы Сергей впал в кому. Чтобы спасти парня, врачам пришлось сделать трепанацию черепа. Спустя месяц молодой человек очнулся.

— Три дня я не мог разговаривать, мог только написать что-то на бумаге. Постепенно речь восстановилась, потом стал ходить с поддержкой. Уже через неделю пошел самостоятельно, хотя и с трудом- вообще не чувствовал левую сторону, —вспоминает Сергей.

Когда Сергею было 23 года, он сделал предложение любимой девушке. Фото героя публикации.

Из-за травмы Сергей стал инвалидом второй группы. У него также диагностировали частичную атрофию зрительного нерва. Парень очень плохо видит левым глазом.

В больнице невеста не отходила от пациента ни на шаг. Однако через полгода пара рассталась. Сергей не винит девушку. По словам парня, из-за травмы он сам стал вспыльчивее и обижал ее.

Надежда на восстановление

Сейчас Сергей живет с мамой и братом. Если раньше он помогал больному мальчику, то теперь сам нуждается в поддержке. Сергей получает 10 тысяч пенсии по инвалидности, лечение же обходится в кругленькую сумму.

— В прошлому году я провел 21 день в реабилитационном центре в Москве. Один день там стоит 18 тысяч, но мне повезло. Все процедуры оплатил благотворительный фонд. У меня начала двигаться левая нога, но рука так и осталась слабой. Врачи говорят, что помогли бы три месяца реабилитации, - рассказывает Сергей.

Чтобы восстановиться, Сергею Левицкому нужные дорогие лекарства и реабилитация. Фото героя публикации.

Чтобы восстановить руку, парню нужна если не полноценная реабилитация, то хотя бы массаж. Десять дней массажа обходятся почти в пять тысяч. Зрение можно исправить, но для этого потребуются операции и лекарства. Если операцию сделали бесплатно, но на таблетки надо еще накопить.

Из- за тяжелой черепно-мозговой травмы Сергей впал в кому на месяц. Фото героя публикации.

— Работу я пока не могу найти. Многие профессии мне просто недоступны. Больная рука, плохое зрение. Здоровьем я пока похвастаться не могу.