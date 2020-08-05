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Упал с квадроцикла и впал в кому: в Ростовской области парень стал инвалидом накануне свадьбы

Чтобы восстановиться, Сергею Левицкому нужны дорогие лекарства и реабилитация
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Перед самой свадьбой с Сергеем произошел несчастный случай. Фото героя публикации.

Перед самой свадьбой с Сергеем произошел несчастный случай. Фото героя публикации.

Жизнь парня из Шахт Сергея Левицкого проходила по обычному для молодого человека сценарию. Он отслужил в армии, устроился на работу и собирался создать семью. Однако перед самой свадьбой с Сергеем произошел несчастный случай: он выжил, но остался инвалидом. Сейчас шахтинец продолжает бороться с недугом и надеется восстановиться.

Заснул и не проснулся

Сергей всегда был здоровым и крепким парнем. В 2018 году он работал на заводе слесарем-сборщиком, регулярно занимался спортом. Парень жил самостоятельно и даже помогал маме и брату-инвалиду с ДЦП.

Сергей не хотел затягивать и со своей семьей. Уже в 23 года он сделал предложение любимой девушке. За день до свадьбы жизнь Сергея перевернулась.

Сергей Левицкий был здоровым парнем и служил в армии. Фото героя публикации.

Сергей Левицкий был здоровым парнем и служил в армии. Фото героя публикации.

— Вечером накануне свадьбы мы с другом вышли прогуляться, пообщаться. По дороге встретили ребят с квадроциклом. Мы решили прокатиться, я сел на заднее сидение. Когда квадроцикл тронулся, я резко дернулся и полетел вниз. Дальше помню все как в тумане: меня немного привели в чувство и отвезли домой,— говорит парень.

Оказавшись дома, Сергей с трудом добрался до кровати и заснул. Никто не ожидал, что падение окажется роковым — ни крови, ни повреждений у парня не было. Он лег спать, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Однако на следующий день Сергей просто не проснулся.

Лечение и расставание

Из- за тяжелой черепно-мозговой травмы Сергей впал в кому. Чтобы спасти парня, врачам пришлось сделать трепанацию черепа. Спустя месяц молодой человек очнулся.

— Три дня я не мог разговаривать, мог только написать что-то на бумаге. Постепенно речь восстановилась, потом стал ходить с поддержкой. Уже через неделю пошел самостоятельно, хотя и с трудом- вообще не чувствовал левую сторону, —вспоминает Сергей.

Когда Сергею было 23 года, он сделал предложение любимой девушке. Фото героя публикации.

Когда Сергею было 23 года, он сделал предложение любимой девушке. Фото героя публикации.

Из-за травмы Сергей стал инвалидом второй группы. У него также диагностировали частичную атрофию зрительного нерва. Парень очень плохо видит левым глазом.

В больнице невеста не отходила от пациента ни на шаг. Однако через полгода пара рассталась. Сергей не винит девушку. По словам парня, из-за травмы он сам стал вспыльчивее и обижал ее.

Надежда на восстановление

Сейчас Сергей живет с мамой и братом. Если раньше он помогал больному мальчику, то теперь сам нуждается в поддержке. Сергей получает 10 тысяч пенсии по инвалидности, лечение же обходится в кругленькую сумму.

— В прошлому году я провел 21 день в реабилитационном центре в Москве. Один день там стоит 18 тысяч, но мне повезло. Все процедуры оплатил благотворительный фонд. У меня начала двигаться левая нога, но рука так и осталась слабой. Врачи говорят, что помогли бы три месяца реабилитации, - рассказывает Сергей.

Чтобы восстановиться, Сергею Левицкому нужные дорогие лекарства и реабилитация. Фото героя публикации.

Чтобы восстановиться, Сергею Левицкому нужные дорогие лекарства и реабилитация. Фото героя публикации.

Чтобы восстановить руку, парню нужна если не полноценная реабилитация, то хотя бы массаж. Десять дней массажа обходятся почти в пять тысяч. Зрение можно исправить, но для этого потребуются операции и лекарства. Если операцию сделали бесплатно, но на таблетки надо еще накопить.

Из- за тяжелой черепно-мозговой травмы Сергей впал в кому на месяц. Фото героя публикации.

Из- за тяжелой черепно-мозговой травмы Сергей впал в кому на месяц. Фото героя публикации.

— Работу я пока не могу найти. Многие профессии мне просто недоступны. Больная рука, плохое зрение. Здоровьем я пока похвастаться не могу.

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