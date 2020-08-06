Ростовских автомобилистов попросили с утра не ехать по проспекту Михаила Нагибина

В Ростове невозможно проехать по проспекту Нагибина. Фото: администрация Ростова

Тяжелый путь на работу предстоит сегодня, 6 августа, жителям Северного микрорайона.

На проспекте Михаила Нагибина и без того каждое утро собирается огромная пробка, а сегодня ростовчан и вовсе попросили не прокладывать свой путь по этой улице. Ограничения на проезд введены из-за масштабной аварии на водоводе по адресу Михаил Нагибина, 34 - рядом с ТЦ "Горизонт".

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники АО «Ростовводоканал» и начали устранение повреждения. Им также подвезли все необходимые материалы и пригнали технику. Истранением аварии занимается одна бригада в составе пяти человек и 4 единиц техники. Работы планируется завершить до 10:00 6 августа.

Из-за аварии без холодной воды остались жители мкр. «Автосборочный» и мкр. «Горизонт». Контроль за устранением аварии ведет Департамент ЖКХ и энергетики и администрация Ворошиловского района города Ростова-на-Дону.

- В связи с тем, что работы проводятся на проезжей части пр-та М. Нагибина, автомобилистам для проезда в утренние часы 06.08.2020 по направлению центральной части города рекомендуется выбирать иной маршрут движения, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ситуация на дороге в этом месте выглядит следующим образом:

Проспект Михаила Нагибина Фото: Яндекс.Пробки

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