Ветрено и жарко: какая погода ожидает ростовчан 6 августа

В Ростов снова вернулась жара Фото: "КП" Архив

Похоже, в донскую столицу вновь вернулись жаркие деньки. Сегодня ростовчан сможет освежить только прохладный ветер с севера. Атмосферное давление пойдет на повышение, но все еще останется пониженным.

В утренние часы будет уже довольно тепло +21...+27, днем столбик термометра достигнет отметки +31...+32. Но немного похолодает к вечеру - +26...+31. Сегодня, 6 августа, в донской столице ожидается солнечная погода. Солнце будет светить в течение всего дня, осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 5-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 36 до 62%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Но ветер будет становиться все сильнее.

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