Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 августа 2020: скончались еще четыре дончанина

Подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех человек. Фото: архив "КП"

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 70 заболевших. В Ростовской области число зараженных увеличилось на 130 человек и составило 13 723.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 24 городах и районах. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 24 городах и районах: Шахтах (8), Сальском (7) районе, Батайске (7), Новочеркасске (5), Азове (4), Кагальницком (3), Азовском (2), Волгодонском (2), Красносулинском (2), Морозовском (2), Неклиновском (2), Семкаракорском (2), Тацинском (2) районов, Таганроге (2), Аксайском (1), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Миллеровском (1), Милютинском (1), Мясниковском (1) и Октябрьском (1) районах.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех человек. Скончались 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с неврологическими осложнениями; 56-летний мужчина с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и нарушением обмена веществ. Жертвами болезни стали также 69-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хронической болезнью легких, нарушением обмена веществ; 47-летний мужчина с хроническим психическим заболеванием и нарушением обмена веществ. Таким образом, всего от болезни умерли 249 человек.

За последние сутки вылечились 144 пациентов. За весь период выздоровели 11 005 дончан.

В настоящее время в стационарах находятся 940 заболевших. Состояние 50 человек оценивается как тяжелое.