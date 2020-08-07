Дневное пекло и вечерний дождь: какая погода ожидает ростовчан 7 августа

В Ростове будет стоять ясная погода, а вечером сменится дождем Фото: "КП" Архив

Очень переменчивая погода ожидает сегодня жителей донской столицы. Целый день на голову будет печь яркое солнце, а к вечеру невыносимая жара сменится дождем.

В утренние часы будет уже довольно тепло +21...+28, днем столбик термометра достигнет отметки +32...+34. Но немного похолодает к вечеру - +27...+31. Сегодня, 7 августа, в донской столице в течение дня ожидается солнечная погода. Но к вечеру небо затянется тучами и пройдет небольшой дождь.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 6-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 62%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Давление по-прежнему будет оставаться пониженным.

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