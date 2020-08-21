День Российского флага в Ростове-на-Дону, 22 августа 2020: рассказываем , как пройдёт праздник

День Российского флага в Ростове-на-Дону пройдет в режиме онлайн. В социальных сетях парков и библиотек пройдут информационные часы, где расскажут полезную и интересную информацию. Об этом сообщили в городской администрации.

Библиотеки 22 августа

АБО ЦГБ имени М. Горького - Патриотический час «Российский флаг – державы символ»

Филиал №29 ПЦПИ имени Г.В. Плеханова - День гражданина-патриота «Три символа на фоне истории России»

Филиал №17 Библиотека имени Н.А. Некрасова - Исторический экскурс «Наша гордость – Российский флаг»

Филиал №22 Библиотека имени Н.М. Карамзина - Интеллектуально-познавательная программа «Российский триколор»

Филиал №11 Библиотека имени Т. Г. Шевченко - Час патриотизма «Священный триколор»

Филиал №42 Библиотечно-информационный центр имени академика Д.С. Лихачева - Патриотический час «Под флагом Отечества нашего»

Филиал №43 Детская библиотека имени П. Г. Аматуни - Виртуальный час информации «Всем известные цвета»

Библиотеки 24 августа

Филиал №41 ЦГДБ имени В. И. Ленина - Викторина «Три символа на фоне державы»

Филиал №41 ЦГДБ имени В. И. Ленина - Информационно-патриотический час «Над нами реет стяг Российский»

Парк Островского 22 августа

В 12.00 - «Российский триколор» - викторина для детей школьного возраста

В 12:30 - «Три символа в нашей истории» - знакомство с символами нашей страны

В 13.00 - «Реет гордо флаг России!» Поздравления (стихи, песни и т.д.)

В 13.30 - «Символ славы и побед России» - видео поздравления с днём Флага России

(ВК парка)

Парк 1 мая 22 августа

В 11:00 - Викторина «Российский триколор!»

В 12:00 - Интересные факты «Флаг России»

В 14:00 - История праздника «День флага»

Формат: пост #парк1маяростов

(ВК парка)

Парк Дружбы 22 августа

Проведение конкурса детских рисунков с флагами выдачей подарков от парка

Размещение тематического контента в соц.сетях парка

Флешмоб офлайн акция «Триколор» раздача ленточек триколор сотрудниками парка посетителям

(ВК парка)

Детская школа искусств имени А.П. Артамонова. 22 августа

«Без границ». Композиция для ансамбля скрипачей. Аранжировка Е. Пьянковой

А. Тихонов «Две мелодии Северной Осетии»

Tommy Emmanuel «Borsalino»

Ф. Шопен Этюд №12, опус 10

Б. Мэй «We will rock you»

Б. Окуджава «Здесь птицы не поют»

«Птицы белые»

Детская школа искусств №3 им. М.И. Глинки. 22 августа

Публикация в Инстаграм Видео учащихся, преподавателей школы и художественные работы учащихся отделения ИЗО

(Инст школы)

Детская школа искусств им. П.И. Чайковского. 22 августа

Размещение флагов Российской Федерации на здании МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»

Участие учащихся школы в развлекательно-познавательной викторине «День Государственного Флага» в рамках онлайн-проекта Российского движения школьников (РДШ)

Участие учащихся и преподавателей школы во флешмобах в социальной сети инстаграм (рисунки, кулинария)

Участие учащихся и преподавателей в онлайн акции «Один флаг на всех»

(Инст школы)

Детская школа искусств им. М.Ф.Гнесина. 22 августа

В 12.00 - Онлайн концерт к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

Детская школа искусств им. С.С. Прокофьева. 22 августа

Размещение флагов на окнах школы

Кулинарный флешмоб в соц.сетях

Флешмоб детских рисунков размещенных в соц.сетях

Проведение акции «Один флаг на всех»

(Инст школы)