Отправила детей на лето в лагерь, которого нет: ростовчанке грозит тюрьма за махинации с детским отдыхом

Мечты об отдыхе в лагере так и остались мечтами Фото: Юрий ГУСЕВ

Прокуратура Первомайского района Ростова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая обманула районное управление соцзащиты населения.

ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ

В нашем регионе действует постановление Правительства Ростовской области «О порядке расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей». Благодаря которому родители могут получить компенсацию за самостоятельно купленные ими для своих несовершеннолетних сыновей и дочек путевки в детские летние оздоровительные лагеря и центры. Это существенная материальная поддержка, особенно для многодетных семей. Благодаря этой программе прекрасный летний отдых на каникулах с пользой для здоровья и развития стал доступен для очень многих ростовских ребят. И, согласитесь, родителям это огромное подспорье. Ведь бюджет не каждой семьи «потянет» путевки в летний лагерь сразу для двоих, а то и для троих детишек.

А тут достаточно собрать необходимые документы и предоставить в управление соцзащиты населения. И вам компенсируют часть затрат на эти путевки.

ХИТРАЯ СХЕМА

Увы, нашлись люди, которые решили нагреть руки на махинациях с этими выплатами. Так ростовчанке, являющейся матерью двух несовершеннолетних детей и работающей в филиале одного из банков, некий доброжелатель (его дело теперь выделено в отдельное производство) посоветовал хитрую схему обогащения. Он достает ей документы, о том, что ее дети якобы отдыхали в детском оздоровительном центре «Солнечный». И путевки будто бы покупала им сама. А она идет с этими документами в управление соцзащиты населения и подает заявление на положенную ей в таком случае компенсацию. Полученные деньги делят…

Таким образом, женщине удалось неоднократно обмануть органы соцзащиты. Выходило, что в этот лагерь она отправляла детишек летом в 2016-м, 2017-м, 2018-м и 2019-м годах. Полученные суммы компенсаций за путевки она, как и договаривались, делила со своим сообщником. Отдавала ему деньги при личных встречах. Суммы полученных ею «барышей» были не такими уж и большими - в районе 12-13 тысяч рублей за махинацию.

Однако, весь фокус состоял еще и в том, что детский оздоровительный центр «Солнечный», базировавшийся в Ростовской области, прекратил свое существование аж в 2015 году! И этот факт, разумеется, всплыл во время одной из масштабных проверок выдачи компенсаций за детский оздоровительный отдых.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Первомайского района Ростова Светлана Пластун, ростовчанке предъявили обвинение по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «мошенничество группой лиц по предварительному сговору».

Оказалось, что в хитрую жульническую схему с получением выплат были вовлечены и другие женщины. Подобные эпизоды имели место в разных районах нашего города. Только в одном Первомайском их насчитали 20! Примечательно, что получив выплату тысяч в 12-13, большую часть этих денег ростовчанки отдавали тому человеку, который их во все это вовлек. В результате сильно не разбогатели, «заработают» судимость. Да и дети их летом не отдыхали, а сидели дома на каникулах из года в год.

Как подчеркнула старший помощник прокурора Первомайского района Светлана Пластун, полученные нечестным путем бюджетные деньги, этим женщинам пришлось вернуть. Поиски того, кто «подбил» их на махинации, продолжаются. И пусть эта история послужит хорошим уроком и предупреждением для тех, кто захочет использовать в корыстных целях подобные мошеннические схемы.