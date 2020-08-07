Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 августа 2020: скончались еще шесть дончан

За весь период от коронавируса скончались 255 человек. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону на 7 августа прирост за сутки составил 55 зараженных коронавирусом. В Ростовской области COVID-19 заболели еще 128 человек. Число инфицированных дончан достигло 13 851.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили еще в 26 городах и районах области. Среди них - Волгодонск (9), Таганрог (6), Батайск (3), Азов (2), Шахты (2), Каменск-Шахтинский (2), Донецк (1), Новошахтинск (1), Сальск (8), Белокалитвинский (6), Кагальницкий (5), Советский (5), Мясниковский (4), Аксайский (3), Азовский (2), Зерноградский (2), Мартыновский (2), Пролетарский (2), Багаевский (1), Веселовский (1), Кашарский (1), Песчанокопский (1), Тарасовский (1), Тацинский (1), Целинский (1), Чертковский (1) районы.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще шести человек. Скончались 58-летний мужчина с гипертонической болезнью с осложнениями, хроническим заболеванием легких, сахарным диабетом; 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Жертвами COVID-19 стали 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ и 56-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ. Умерли 82-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 85-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими. За весь период от коронавируса скончались 255 человек.

В стационарах проходят лечение 939 пациентов. Состояние 52 человек оценивается как тяжелое.

По данным на 7 августа, выздоровели еще 193 жителя области. За все время вылечились 11 198 пациентов.