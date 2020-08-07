Болеют сотрудники больниц и других учреждений, оказывающих медпомощь

В Ростовской области более тысячи медиков заразились коронавирусом с начала пандемии. Об этом рассказал главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

По словам Ковалева, зарегистрировано более 900 случаев заболевания медиков в медучреждениях. Он отметил, что медицинская помощь оказывается не только в больницах.

-Если говорить в целом (о медицинских и других учреждениях), заразились немногим более тысячи медиков, - рассказал главный санитарный врач.

Напомним, в Ростовской области выявили 13 851 случаев заражения коронавирусом. За весь период жертвами COVID-19 стали 255 человек. Выздоровели за весь период 11 198.