В Ростовскую область пришла аномальная жара до +40

Из-за высоких температур в донском регионе объявили штормовое предупреждение. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары. О высоких температурах предупредили в донском ГУ МЧС.

Сильная жара ожидается в южной части региона. Столбик термометра может достичь +40 градусов.

При этом, если верить прогнозам синоптиков, вечером в Ростове жара сменится дождем. В это время по области ожидается температура +27...+31 градуса. Скорость порывов ветра может достигать 6— 9 метров в секунду.

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