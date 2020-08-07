В Ростовскую область пришла аномальная жара до +40

Из-за высоких температур в донском регионе объявили штормовое предупреждение.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары. О высоких температурах предупредили в донском ГУ МЧС.
Сильная жара ожидается в южной части региона. Столбик термометра может достичь +40 градусов.
При этом, если верить прогнозам синоптиков, вечером в Ростове жара сменится дождем. В это время по области ожидается температура +27...+31 градуса. Скорость порывов ветра может достигать 6— 9 метров в секунду.
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