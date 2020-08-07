В Ростове-на-Дону дан старт строительству нового корпуса ЦГБ

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опубликовал на своей странице в "Инстаграм" проект нового корпуса ЦГБ. Фото: официальная страница Алексея Логвиненко в "Инстаграм"

В донской столице уже 10 августа выберут подрядчика, который займется возведением нового корпуса Центральной городской больницы Ростова-на-Дону. Об этом на своей странице в Инстаграм заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, подрядчик за 11 месяцев разработает всю необходимую проектную и рабочую документацию, после чего начнется строительство.

Именно возведение нового больничного корпуса стало главной темой встречи Алексея Логвиненко с избирателями. Она прошла в лицее №50, соседствующем с ЦГБ.

Хороший подарок

Новый больничный корпус станет прекрасным подарком городу. Это будет 12-этажное здание площадью 80 тысяч квадратных метров. Рассчитано оно будет на 660 коек стационара и 36 реанимационных коек. В корпусе будут 18 операционных и самое современное оборудование.

Также Алексей Логвиненко отметил, что в конце прошлого года, после детального анализа предложенной инвестором финансово-экономической модели, было принято решение отказаться от концессии и построить корпус без привлечения заемных средств и средств инвестора.

- Это позволит нам в конечном итоге существенно сократить расходы на создание нового современного хирургического корпуса. Несмотря на то, что это большая сумма, мы уверены, что при поддержке губернатора справимся с этой задачей. Это очень важно, тем более что в партийной программе, с которой я и мои коллеги идем на выборы, есть конкретная позиция: повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств, - подчеркнул глава городской администрации.

Напомним, Алексей Логвиненко возглавил список кандидатов в депутаты Ростовской городской думы от партии «Единая Россия».

- Городская дума - это ключевой орган местной власти. От нее зависит принятие стратегических документов развития, изменений в правила жизнедеятельности нашего города, распределение средств бюджета. Поэтому привести правящую партию к победе для меня — вопрос принципиальный,— прокомментировал глава администрации города.