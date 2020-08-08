Холодный ветер и низкое давление: какая погода ожидает ростовчан 8 августа

Жаркая и ветреная погода будет сегодня в Ростове Фото: "КП" Архив

В донской столице ожидается жаркая, но ветреная погода. Кроме того, на понижение пойдет и без того низкое атмосферное давление, это, разумеется, скажется на здоровье гипертоников.

В утренние часы будет уже довольно тепло +21...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+31. Но немного похолодает к вечеру - +25...+29. Сегодня, 8 августа, в донской столице в течение дня ожидается солнечная погода. Но к вечеру небо хотя и затянется тучами, но осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 8-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 751-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 47%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Столбик термометра достигнет отметки +34 градуса.

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