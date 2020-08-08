ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура чемпионата России по футболу РПЛ

ФК "Ростов" играет с "Тамбовом" на выезде

Совсем скоро донской клуб сыграет на выезде с "Тамбовом". Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Болельщики уже с нетерпением ждут первую игру в этом сезоне.

20:20 Звучит финальный свисток!

20:18 Вместо Ионова на поле вышел Александр Долгов.

20:17 Три минуты матча будут переиграны.

20:15 Но вот возникает лёгкая неразбериха в штрафной "Ростова", по итогам которой теперь уже Ионова отправляет в нокдаун своим фланговым навесом Рыбин...

20:12 Еще одну двойную замену делает и "Ростов". Павла Мамаева сменяет Данил Глебов, а вместо Шомуродова на дебют выходит Кенто Хашимото!

20:09 Очередная двойная замена у "Тамбова". Вместо Костюкова выходит Павел Карасев, а вместо Килина - Евгений Шляков.

20:08 Попытка Хаджикадунича опередить Обухова в верховой борьбе в центре поля, где в итоге задевает он лицо соперника локтем.

20:07 Элдор не сразу приходит в себя, но решает продолжить игру.

20:06 Желтую карточку получает Костюков за рискованный подкат под ноги Шомуродова.

20:05 Также следует двойная замена и у "Ростова". Ивелин Попов уходит. Вместо него выбегает Роман Ерёменко. Параллельно же ещё и Зайнутдинов отправляется отдыхать у "Ростова", уступая своё место Хорену Байрамяну.

20:03 Двойная замена в составе "Тамбова". Как раз Тетрашвили отправляется отдыхать. Вместо него появляется Владимир Кабахидзе. Попутно ещё и Карапетян у тамбовчан поле сейчас покидает, уступая своё место Кириллу Панченко.

19:59 Отличный момент у ростовчан. Козлов делает заброс на Мамаева, а тот забрасывает мяч головой под перекладину владений Рыжикова, причём в борьбе сразу с тремя оппонентами. Но вратарь "Тамбова" перевел снаряд в полёте на угловой.

19:55 И вот снова действует неудачно Шомуродов, адресуя мяч вблизи от чужой штрафной непонятно на кого...

19:50 Зайнутдинов делает мощный прострел от левого края чужой штрафной вдоль всей вратарской Рыжикова, к которому в итоге не поспевает никто из ростовчан.

19:45 Первая замена следует сейчас в нашем матче: вместо Балашова на поле выходит Владимир Обухов.

19:43 Получил чуть ранее Чернов лёгкое повреждение плеча, ну а сейчас вырезает Зайнутдинов от правого фланга навес в никуда.

19:30 Начался второй тайм!

19:16 Объявлен перерыв.

19:15 К основному времени матча добавлена одна минута.

19:13 Павел Мамаев в нокауте. Ему в голову прилетел мяч с навеса Рыбина.

19:08 Желтую карточку получает Тетрашвили за то, что в порыве гнева пульнул мяч на трибуны.

19:06 Попал по носу Балашову Зайнутдинов: хлещет теперь кровь из носовой перегородки у украинца.

19:05 Трансформируется угловой "Ростова" в контратаку "Тамбова", которую пытается прерывать Зайнутдинов ценой фола на Балашове.

18:57 Начал корчиться сейчас у нас от боли Норманн, до того подвернув ногу в районе центрального круга на ровном месте.

18:50 Мяч в ворота соперника забивает Павел Мамаев. 0:1!!!

18:47 Балашов попытался пробить по воротам желто-синих, но мяч пролетел выше перекладины.

18:43 Козлов сегодня жжет! Он срывает атаки хозяев одну за одной.

18:41 Мамаев неудачно распоряжается мячом, а Ионов оказывается в положении "вне игры".

18:33 Попытка Чичерина выбить мяч головой с линии штрафной "Тамбова", однако в результате попадает он лбом не по сфере, а по выставленному в сторону локтю Ивелина Попова...

18:30 Команды вышли на поле, судья дает сигнал к началу игры.

18:15 Статистика личных встреч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августаСтатистика личных встреч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа

2 раза эти два клуба играли между собой в чемпионате России в минувшем сезоне. Обе встречи закончились победой "Тамбова" со счетом 2:1.

Прогнозы букмекеров на матчПрогнозы букмекеров на матч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августаФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа

Шансы "Ростова" на успех минимальные. Предпочтительнее победа "Тамбова" или ничья.

Прогноз на матчПрогноз на матч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августаФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа

Наибольшая вероятность победы "Тамбова".

Составы команд на матчСоставы команд на матч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августаФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа

ФК "Ростов": Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Деннис Хаджикадунич, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Бактиёр Зайнутдинов, Павел Мамаев, Алексей Ионов, Элдор Шомуродов. Запасные: Егор Бабурин, Максим Рудаков, Арсений Логашов, Николай Поярков, Константин Ковалев, Данил Глебов, Александр Саплинов, Кенто Хашимото, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Данила Прошляков, Александр Долгов.

ФК "Тамбов": Сергей Рыжиков, Алексей Рыбин, Александр Каплиенко, Гурам Тетрашвили, Никита Чичерин, Адесойе Ойеволе, Антон Килин, Виталий Балашов, Валерий Чуперка, Михаил Костюков, Александр Карапетян, Запасные: Никита Чагров, Евгений Шляков, Александр Головня, Павел Карасев, Владимир Кабахидзе, Владимир Обухов, Кирилл Панченко.

Время начала матча ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августаФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа

Матч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа 2020 года в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матчГде смотреть матч ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августаФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа

Прямую видеотрансляцию матча ФК "Тамбов" - ФК "Ростов" 8 августа можно будет посмотреть с 18:30 на телеканале "Матч Премьер".

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