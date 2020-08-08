0:1: автором первого гола ростовчан в этом сезоне стал Павел Мамев

Павел Мамаев становится автором первого гола в игре с "Тамбовом" Фото: "КП" Архив

В Саранске проходит игра, где в рамках 1-го тура ТИНЬКОФ РПЛ встретились "Тамбов" и "Ростов".

И вот уже на 21-й минуте матча Павел Мамаев забивает гол в ворота хозяев. Стоит отметить, что игра до этого момента шла на равных. И вот Матиас Норманн со второй попытки отдал пас к правому краю чужой штрафной на Ивелина Попова.

Попов с горем пополам сделал прострел низом, но неудачно задел тут сферу в своей вратарской в падении ногой Каплиенко, легла она следом прямиком на голову Мамаеву. И Павел не растерялся и спокойно расстрелял владения Павла Рыжикова ударом лбом метров с семи!

Таким образом счет стал 0:1 в пользу гостей.

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