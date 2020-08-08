ФК "Ростов" в гостях одержал победу над "Тамбовом"

ФК "Ростов" обыграл "Тамбов". Фото: соцсети

В 1-м туре нового сезона ТИНЬКОФ РПЛ ФК "Ростов" одержал победу над "Тамбовом" в гостевой игре.

Гол в ворота соперника забил Павел Мамаев. На 21-й минуте встречи Ивелин Попов ворвался в штрафную и сделал сильный прострел в центр, мяч после рикошета оказался в воздухе, а ворота его головой забросил Павел Мамаев. Рыжков не смог отразить такой удар. На перерыв футболисты ушли с преимуществом в счёте в пользу «Ростова» — 0:1.

Во втором тайме жёлто-синие собрались еще сильнее и не подпускали противника к своим воротам. Быстрые контратаки «Тамбова» прерывались в центре поля благодаря блестящим действиям обороны. А за 10 минут до конца встречи на поле вышел новичок Кенто Хашимото, который заменил Элдора Шомуродова.

Счёт на табло до конца встречи так и не изменился. Итог – гостевая победа над «Тамбовом» - 0:1!

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Мяч влетел в ворота соперника на 21-й минуте матча.

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