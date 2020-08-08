Валерий Карпин остался доволен игрой своих подопечных в поединке с "Тамбовом"

Валерий Карпин высказал мнение об игре с "Тамбовом". Фото: ФК "Ростов"

После гостевой победы над "Тамбовом" главный тренер ростовчан Валерий Карпин поделился своим мнением об игре.

В целом, наставник желто-синих остался доволен результатом. Но некоторые моменты его все-таки не порадовали. Карпин отметил, что если бы ростовчане лучше использовали стандарты и правильно располагались на поле, то можно было бы создать больше голевых моментов.

- Я думаю, сейчас оценивать игру и рассуждать не надо. У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра - был мандраж предсезонный. Я доволен результатом, - высказался Валерий Карпин.

Кроме того, главный тренер остался явно доволен приобретением Кенто Хашимото. По его мнению, теперь у "Ростова" есть конкуренция в центре поля. Японец уже сегодня в последние минуты матча появился на поле. Карпин также рассказал о составах на предстоящие матчи в рамках Лиги Европы.

- У нас уже произошло усиление состава: Кенто Хашимо, Давид Тошевски. Это происходит. У нас еще ребята молодые добавились, и, возможно, еще будет, - отметил тренер желто-синих.

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Желто-синие выиграли со счетом 0:1.

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