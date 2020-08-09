Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 августа 2020 года: количество зараженных превысило 14 тысяч человек

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 127 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 9 августа прирост за сутки - 127 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области число зараженных коронавирусом достигло 14 107 человек. Согласно данным Роспотребнадзора за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 127 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 40 человек. Число летальных исходов сегодня, к счастью, не увеличилось, их по-прежнему 261. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 335. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (61), Каменске-Шахтинском (9), Волгодонске (8), Тацинском (6), Октябрьском (5) районах, Азове (5), Новочеркасске (5), Белокалитвинском (3), Родионово-Несветайском (3) районах, Батайске (3), Шахтах (3), Азовском (2), Зимовниковском (2), Мартыновском (2), Орловском (2), Аксайском (1), Красносулинском (1), .Матвеево-Курганском (1), Неклиновском (1), Пролетарском (1), Сальском (1), Шолоховском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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