Жевать на ходу или в уютной обстановке? С 10 августа ростовчане смогут сделать выбор сами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снятие ограничений в Ростове-на-Дону 10 августа 2020: могут открыться почти 2 000 кафе и ресторанов. Зеленый свет загорелся для владельцев кафе и ресторанов, которые теперь официально могут пустить в свои залы первых посетителей. Напомним, из-за пандемии коронавируса, работа велась только "на вынос" или на летних площадках.

Как рассказала глава пресс-службы Администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова, с этого понедельника могут открыться тысячи кафе и ресторанов. В частности, на территории региона работают 1 935 предприятий общественного питания. Если говорить в целом по области - это больше 60 процентов. При этом работать они будут под жестким контролем. Главная цель - безопасность для здоровья как клиентов, так и самого персонала.

По словам начальника Управления торговли и бытового обслуживания города города Константина Тихонова, до 10 августа уже была возобновлена работа 162 предприятий общественного питания в части обслуживания посетителей на открытых летних площадках или верандах. Кроме того, на «вынос» и доставку уже работали общепиты на девяти розничных рынках, в 34 торговых и торгово-развлекательных центрах, а также 287 предприятий общепита.

Теперь к старым правилам работы, добавились новые. А именно - дезинфекция контактных поверхностей должна проводиться после каждого посетителя, помещения необходимо проветривать каждый час, а обеззараживать воздух нужно при помощи ультрафиолетовых облучателей.