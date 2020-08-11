Ростовчанка догнала водителей-скутеристов, сорвавших с ее шеи украшение

Храброй девушке вручили цветы и благодарственное письмо. Фото: ГУ МВД России по РО.

Ростовчанка дала отпор грабителям и помогла их задержать. Инцидент произошел на одной из оживленных улиц в донской столице.

- Это было на улице Ленина, когда я ждала такси, - рассказала девушка. - Ко мне подъехали на скутере двое мужчин, один из которых сорвал золотую цепочку с крестиком.

Анастасия даже не успела опомниться, как налетчики укатили восвояси. Но горожанка не растерялась. Она побежала за ними.

- Как раз в это время подъехал какой-то мужчина на авто, я только успела ему крикнуть: «За ними!», - вспоминает она. - А уже по дороге рассказала, что случилось.

В итоге злоумышленники оказались в тупике. Когда они поняли, что им не удастся уйти от погони, то просто бросили свой скутер и убежали. А ростовчанка вызвала полицию и вместе с водителем стала дожидаться приездов стражей порядка.

- Прибывшие на место сотрудники, осмотрели скутер и обнаружили паспорт одного из нападавших, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Оба подозреваемых были задержаны в течение нескольких часов.

Правда, за это время 27-летние ростовчане успели сдать в ломбард похищенные золотые украшения. Сумма причиненного ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Известно, что в отношении парочки скутеристов возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь каждому грозит из них до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. А вот отважную барышню, проявившую решительность и храбрость, в донском главке решили поощрить. Ей вручили цветы и благодарственное письмо.

- Ее активные действия помогли полиции по горячим следам задержать подозреваемых в ограблении, - добавили в донском главке.

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