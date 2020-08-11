780 тысяч рублей вне закона пытались перевезти в Турцию и обратно за неделю

Открытие авиасообщения с заграничным курортом добавило работы ростовским таможенникам. Фото: Иван МАКЕЕВ

За неделю - с момента открытия авиасообщения с Турцией - ростовским таможенникам удалось задержать четырех пассажиров, которые в обход закона попытались провести незадекларированную наличность. Причем, два из них прилетели из Стамбула в Ростов-на-Дону, остальные пытались покинуть донскую столицу. Все инциденты произошли на территории ростовского аэропорта «Платов».Пожалуй, самая крупная партия денег была обнаружена у россиянина, который прилетел из Стамбула. Так, мужчина, идя по «зеленому» коридору, переместил в сумме 16 308 долларов США, семь тысяч армянских драм, 20 грузинских лари, 5 турецких лир и 350 мексиканских песо. В переводе на рубли это больше 460 тысяч рублей или больше 10 тысяч долларов США, что запрещено законом. При этом пассажирскую таможенную декларацию он не подавал.

- В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства или чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных, - рассказали в Южном таможенном управлении.

В противном случае предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В итоге в отношении пассажира на этот раз возбудили административное дело по статье «Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств».

Сообщается, что общая сумма незаконно перемещенных денег за это время за вычетом разрешенных к ввозу без декларирования составила более 780 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

100 тысяч долларов? Докажи, где взял

Чтобы сократить время на прохождение таможенного контроля, пассажир может заранее - до перемещения товаров через таможенную границу - подать пассажирскую таможенную декларацию, оформленную в электронной форме. Заполнить ее можно на официальном сайте ФТС России через «Личный кабинет». Важно помнить, что, если при вас есть сумма больше 100 тысяч долларов США, одновременно с подачей декларации надо будет предоставить документы, подтверждающие и происхождение денег.