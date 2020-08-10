Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 августа 2020: заболели еще 128 дончан

За последние сутки выздоровел 101 пациент. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 10 августа прирост за сутки составил 50 заболевших. Число заболевших в Ростовской области увеличилось на 128 человек и достигло 14 235.

Жертвами COVID-19 за все время стал 261 зараженный. Фото: yandex.ru/covid19/stat.

Кроме Ростова новые случаи заражения зарегистрированы еще в 26 городах и районах: Новочеркасске (11), Шахтах (10), Волгодонске (8), Мясниковском (6) районе, Батайске (5), Миллеровском (4), Красносулинском (3), Сальском (3), Азовском (3), Заветинском (2), Пролетарском (2) районах, Азове (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Аксайском (2), Октябрьском (2), Песчанокопском (2), Кагальницком (1), Зимовниковском (1), Белокалитвинском (1), Веселовском (1), Мартыновском (1), Каменском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, Гукове (1) и Звереве (1).

За последние сутки выздоровел 101 пациент. За весь период вылечились 11 480 человек. Жертвами COVID-19 за все время стал 261 зараженный.

Лечение в стационарах проходят 997 заболевших. Состояние 52 пациентов оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.