«Майдана не будет»: в автономии белорусов Ростовской области прокомментировали протесты в Минске

По словам председателя организации, людей не устраивает, что малый и средний бизнес «задавлен». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В «Национально-культурной автономии Белорусы Ростовской области» прокомментировали протесты в Минске. Председатель организации Владимир Животкевич считает, что действующим режимом в стране недовольны молодые люди.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80,23%. Его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 9,90% населения.

После голосования в Минске, Бресте и других городах страны прошли акции протеста. На улицы вышли недовольные властью Александра Лукашенко. Сообщалось о стычках между милицией и оппозицией.

Владимир Животкевич считает, что выборы были легитимными. Собеседник издания отметил, что он и многие его знакомые поддерживают Лукашенко. По его мнению, большинство протестующих — молодежь.

— Да, есть молодые люди, которые недовольны. Такой электорат был, есть и будет. Их не устраивает, что малый и средний бизнес немного задавлен. Нужно в этом направлении поработать и все, — прокомментировал собеседник.

При этом Животкевич уверен, что у молодежи в Беларуси есть все перспективы. Среди возможностей он назвал бесплатное образование и распределение на работу после вуза.

— Майдана, как на Украине, не будет. В ближайшие дни протестующие разойдутся, — считает Животкевич.

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