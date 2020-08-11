Небо затянется тучами: какая погода ожидает ростовчан 11 августа

В Ростове ожидается облачная погода Фото: "КП" Архив

В донской столице в первой половине дня ожидается ясная солнечная погода, а затем тучи полностью скроют солнце. Ветер будет не сильным, зато возрастет влажность воздуха.

В утренние часы будет все еще довольно тепло +18...+21, днем столбик термометра достигнет отметки +26...+30. Но немного похолодает к вечеру - +24...+28. Сегодня, 11 августа, в донской столице до полудня будет ясно. Но позже небо затянется темными тучами, но осадков сегодня не ожидается..

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 4-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 29 до 64%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Немного стихнет ветер.

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