Незнакомец с косой и опасные трассы: велопутешественник рассказал о приключениях в Ростовской области

Денис Бритвин хочет преодолеть более 10 тысяч километров и добраться до Алтая. Фото героя публикации.

Денис Бритвин из Санкт-Петербурга решил кардинально изменить жизнь после режима самоизоляции. Почти без денег он отправился в путешествие по стране на велосипеде. Денис рассчитывает доехать до Крыма и Алтая, полагаясь только на отзывчивость и помощь людей.

Как менеджер променял продажи на велосипед

У 26-летнего Дениса была обычная жизнь молодого петербужца. Он работал менеджером по продажам, снимал квартиру, изредка выбирался в отпуск. Перед пандемией парень потерял работу, а потом оказался заперт в четырех стенах из-за самоизоляции. Оказавшись в трудной ситуации, он понял, что хочет кардинально все изменить.

— Я захотел отправиться в путешествие такое же сумасшедшее, как и весь этот мир. План был такой — добраться из Санкт-Петербурга в Крым, а после — в Алтай. Маршрут особо не продумывал, решил импровизировать в пути, — вспоминает Денис.

Путешественник передвигается на велосипеде и часто спит в палатке. Фото героя публикации.

Денис признается, что не был заядлым велосипедистом. Он не совершал длительные поездки, никогда не чинил двухколесный транспорт. С собой парень взял самое необходимое: палатку, спальник, коврик, запчасти для велосипеда, котелок и миску. Кроме скромного багажа у путешественника было только 30 тысяч.

Знакомые и друзья не верили, что Денис поедет по стране. Его план выглядел для многих безумием. Однако 29 июня молодой человек отправился в путь.

Дикие кабаны в палатке и проблемы на трассе

Денис уже побывал десятках городов: Москве, Твери, Великом Новгороде, Туле и других. Маленькие города он даже не может сосчитать. За спиной 2 260 километров, впереди — еще более 10 тысяч. В Ростовскую область путешественник добрался в начале августа и уже нашел приключения.

— Остановился на ночлег в районе Новошахтинска. Выхожу утром из палатки, а рядом стоит какой-то незнакомец в капюшоне и с косой. Я спросонья очень напугался, но позже попытался с ним заговорить. Странный мужчина только стоял и смотрел на меня. Тогда я побыстрее собрался и укатил. К счастью, такие чудаки встречаются не часто.

Сейчас Денис находится в Ростовской области. Фото героя публикации.

По словам Дениса, за время путешествия бывало и не такое. В лесу в палатку как-то забрались дикие кабаны, а однажды в дороге на него напала стая собак.

Очень сложным оказался путь из Новошахтинска до Ростова-на-Дону. По трассе постоянно проносятся фуры, а места для велосипедистов почти нет. Зато люди в области оказались гостеприимными.

— Сейчас я нахожусь в Ростове, потом собираюсь в Батайск. В Азове мне вообще предложили не только ночлег, но и целую культурную программу. Очень приятно, с таким я еще не сталкивался. Обычно люди просто пускают отдохнуть и могут немного с тобой прогуляться.

Денис твердо решил не отступать от плана и преодолеть маршрут. Фото героя публикации

Крутить педали, пока есть силы

Денис твердо решил не отступать от плана и преодолеть маршрут. Его не пугает приближающаяся осень. Велосипедист говорит, что путешествовать в холодное время еще интереснее.

— Моя главная цель в этом путешествии — проверить свои силы. Я сам хочу узнать, смогу ли перенести холод. Собираюсь доказать себе и другим, что это возможно — поехать зимой на велосипеде в Алтай, — объясняет Денис.

Он говорит, что за короткий срок его взгляды на жизнь поменялись. По его мнению, в путешествии он каждый день растет над собой физически и морально.

— Раньше я считал, что мне подходит жизнь из разряда «дом — работа — дом». Сейчас я понимаю, какая это банальность. В поездке я постоянно решаю трудности и развиваюсь. Я не планирую останавливаться. Хочу объездить Россию, а потом — и весь мир. Точно знаю, что буду крутить педали, пока есть силы.