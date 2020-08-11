Донской министр образования рассказала о новых требованиях к мерам профилактики в колледжах

Учащихся и преподавателей нужно обеспечить масками. Фото: правительство Ростовской области.

Стало известно, какие еще требования к организации работы колледжей и техникумов будут действовать в Ростовской области. Об этом рассказала донской министр общего и профессионального образования Лариса Балина.

Балина сообщила, что ведомство получило дополнительные разъяснения главного санитарного врача России. Речь идет о новых требованиях к мерам профилактики коронавируса в колледжах и техникумах.

— Необходимо обеспечить эти учебные заведения средствами защиты. Маски должны получать учащиеся и преподаватели. Необходимо менять их три раза в день, —прокомментировала министр.

Напомним, 1 сентября школы, колледжи и вузы в Ростовской области заработают по новым правилам. В учебных заведениях будут соблюдать правила профилактики коронавируса. Например, каждый день у учеников и всего коллектива нужно измерять температуру. Кроме того, будут проводиться обеззараживание воздуха и регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами.

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