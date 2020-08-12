Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону август 2020: где и когда. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону август 2020: где и когда. Как рассказали в мэрии города, отключения затронут центр донской столицы и район Чкаловского.

Так, 13 августа, с 08:30 краны опустеют в домах, расположенных в границах: от пер. Беломорский до ул. Чистопольской, далее пер. Измаильский и от ул. 2-й Киргизской до рощи СКА. Ее не будет сутки.

В тот же день в 8:00 воду отключат в границах: от пер. Беломорский до ул. Чистопольской, далее пер. Измаильский и от ул. 2-й Киргизской до рощи СКА. Там ее не будет тоже сутки.

Кроме того, в четверг, 13 августа с 8:30 до 17:00 будет временно ограничено холодное водоснабжение в границах: от ул. Вятской до ул. Киргизской и от ул. Загребаева до пер. Сальского.

В пятницу, 14 августа, с 8:00 до 7:00 следующего дня будет временно ограничено холодное водоснабжение в границах: ул. Варфоломеева - ул. Черепахина, пр. Буденновский - пер. Приволжский; ул. Варфоломеева от пр. Буденновского до ул. Соколова; ул. Соколова - ул. Чехова - ул. Малюгиной - ул. Текучева по ул. Малюгиной от ул. Чехова до пер. Университетский.

там все это врем будут идти ремонтные работы. Ростовчан просят взять эту информацию на вооружение и сделать запасы питьевой воды.